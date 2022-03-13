Ленобласть выразила готовность обеспечить ближайшие регионы сельхозпродукцией

Ленинградская область готова обеспечить себя и ближайших соседей по регионам необходимой сельхозпродукцией. Отмечается, что агрокомплекс "Выборжец" в год производит 20 тысяч тонн огурцов и 30 миллионов горшочков салата, укропа, петрушки. Причём на производство не повлияли даже западные санкции — ещё с 2014 предприятие держит курс на импортозамещение.

"Взять ту же минеральную вату, которую мы используем, заводы находятся в РФ, и мы с ними сотрудничаем, работаем. Также по семенам — наши селекционеры занимаются ими, мы с ними сотрудничаем, плюс комплектующие: гофра, пластик, упаковка — это всё Российская Федерации", — рассказал главный агроном холдинга Владимир Моор.

В настоящее время Ленобласть готовится к посевной. Бюджет заложен на более чем 600 миллионов рублей, хозяйства полностью обеспечены семенами. Также идёт подготовка к сезону и у животноводов. Молоко и мясо в регионе производят почти 80 сельхозпредприятий. Так, на "Приневском" отмечают, что в отрасли идут просчёты на несколько лет вперёд и перебоев в работе не предвидится.

По словам начальника цеха животноводства племенного завода "Приневское" Владимира Лебедя, заготовленные в 2019 году корма съели только в этом году, а к корму 2021-го ещё не прикасались. Он сообщил, что завод полностью обеспечен кормами до сентября. "Поэтому отсюда нет никаких шагов о том, что может существовать хотя бы какой-либо риск", — добавил Лебедь.