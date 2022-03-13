"Три богатыря на мировой арене": Востоковед Тавровский рассказал о суперкоалиции России, Саудовской Аравии и Китая

Китаевед Юрий Тавровский назвал Россию, Саудовскую Аравию и Китай "тремя богатырями". В комментарии kp.ru он отметил, что в отношениях между государствами всё безоблачно, и указал, что страны ни при каких обстоятельствах не критикуют друг друга.

"В отношениях этой троицы — России, Китая и Саудовской Аравии — сейчас всё безоблачно. Если заметите, эти государства никогда не критикуют друг друга. Сейчас это настоящие "три богатыря" на мировой арене", — заявил Тавровский.

И пока все мировые державы переживают за судьбу Украины, Пекин заключает сделки. Стоит отметить, что Китай ведёт себя вполне нейтрально на дипломатическом фронте, при этом максимально активизирует свои бизнес-возможности. Так, страна уже приглядывается к российским активам, из которых вышли крупные западные компании. В то же время в Пекине укрепляют собственную энергетическую безопасность. Стало известно о подписании контракта на $10 миллиардов на строительство в КНР нефтеперерабатывающего завода саудовской госкомпании Aramco. При этом уточняется, что НПЗ будет перерабатывать в том числе и российскую нефть.

Как отметил в беседе с радио "Комсомольская правда" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, растущий китайский рынок требует всё больше топлива. При этом, по его словам, саудовская нефть сейчас в больших объёмах будет направлена в США, а значит, для Китая всё большую роль будут играть российские ресурсы.