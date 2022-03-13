Жительница Казахстана уронила девятимесячную дочь с эскалатора

В Западном Казахстане горе-мамаша уронила девятимесячную дочь с эскалатора. В итоге девочка получила серьёзные травмы, теперь за её жизнь борются медики, пишут местные СМИ.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения женщина держит ребёнка и поднимается по эскалатору. Однако, по всей видимости, её хватка оказалась не совсем мёртвой, поскольку уже в следующие секунды маленькая девочка выскользнула из рук матери и упала за перила эскалатора.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, инцидент произошёл между первым и вторым этажом ТРК Asia Mall. Малышка получила увечья, после чего была доставлена в многопрофильную больницу Уральска. Как сообщили в местном Управлении здравоохранения, она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и обширное кровоизлияние. Теперь специалисты делают всё возможное, чтобы сохранить ребёнку жизнь. По факту инцидента проводится проверка.