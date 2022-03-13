Фейковое видео с Зеленским "из Киева" разоблачили по погибшему в феврале медику в кадре

Сержант Инна Дерусова умерла ещё 26 февраля, после чего была посмертно удостоена звания Героя Украины самим Зеленским. Но, видимо, он её фамилию не запомнил и дал добро на вброс.

Зеленского сопровождает Инна Дерусова, погибшая 26 февраля. Видео © Telegram / Война с фейками

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попался на публикации фейка. Он разместил в "Инстаграме" видео, где якобы сегодня, 13 марта, посещает госпиталь с ранеными бойцами ВСУ. Казалось бы, вот на кадрах здание больницы, вот сам Зеленский, а вот врачи с пациентами. Всё сходится. Но стоп — рядом с украинским лидером Инна Дерусова, которая погибла ещё 26 февраля.

Женщина на видео с украинским президентом умерла ещё 26 февраля. Фото © Telegram / Война с фейками

Дерусова — старший боевой медик в звании сержанта. О её гибели писали украинские СМИ и сообщали знакомые женщины. Сам Зеленский присвоил ей звание Героя Украины посмертно. Как пишет телеграм-канал "Война с фейками", видео посещения госпиталя было снято заранее — про запас. Ролик лишь подтверждает, что сейчас украинский лидер не находится в Киеве. До этого он уже публиковал фейки якобы из столицы Незалежной. Однако выяснилось, что съёмки проходили с использованием хромокея.

Инна Дерусова. Фото © Telegram / Война с фейками