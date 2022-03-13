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Опубликовано 13 марта 2022, 19:45
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HRT: Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

Место падения беспилотника в Загребе. Обложка © ТАСС / PA Images / Luka Stanzl / PIXSELL

Место падения беспилотника в Загребе. Обложка © ТАСС / PA Images / Luka Stanzl / PIXSELL

Фрагменты беспилотного летательного аппарата военного типа, упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия снаряда советского производства.

Потерпевший крушение в столице Хорватии Загребе БПЛА советского производства нёс на борту 120-килограммовую авиабомбу, которая после столкновения с землёй разорвалась в образовавшейся воронке. Об этом информирует национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

Глава военного ведомства Марио Баножич заявил, что на фрагментах военного беспилотника "Стриж" Ту-141, упавшего в городе, имеются следы взрывчатого вещества, а также присутствия снаряда советского производства. Расследование инцидента ведётся с партнёрами по НАТО.

"От высокопоставленного источника в МО HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошёл (в воронке. — Прим. Лайфа) под землёй. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими", передаёт национальный телеканал.

Президент Хорватии: Упавший в Загребе военный беспилотник был запущен с Украины
Президент Хорватии: Упавший в Загребе военный беспилотник был запущен с Украины

Напомним, что ранее в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата чудом никто не пострадал.

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Юлия Коновалова
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