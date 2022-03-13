Сдавшийся военнослужащий ВСУ назвал националистов отморозками

По его словам, у украинских военных есть честь, а добровольческие националистические батальоны презираются самими солдатами.

Пулемётчик 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск Алексей Гришин, сдавшийся в плен Российской армии, поделился с РИА "Новости" мнением военных ВСУ о националистических батальонах.

Как сообщается, уроженец Харькова Алексей Гришин 1995 года рождения пошёл в украинскую армию по контракту в 2015 году. Службу проходил на ТЭЦ в городе Счастье, которая в марте перешла под контроль Народной милиции ЛНР. Гришин рассказал, что его задачей было с крыши одного из зданий координировать стрельбу напарника из пулемёта.

По словам пленного, у украинских военных есть своя честь, они действуют по приказу. Что же касается добровольцев националистических батальонов, то они считаются отморозками даже среди самих солдат ВСУ, отметил Гришин. Он также добавил, что таких людей военные называют "купленными наёмниками" и "карманными батальонами".

"[Военные] — в основном все за деньги. Идейные — это "Донбасс", наглухо люди отмороженные. Батальоны типа "Донбасс", "Азов", "Айдар". По их поведению видно. У нас в войсках поведение — чего-то там придерживаемся. А эти злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими веществами, ведут себя неподобающе", — рассказал солдат.