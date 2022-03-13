СЦКК: В ДНР за 25 дней боевых действий погибло 26 мирных жителей
Ранения различной степени тяжести получили 174 гражданина, в том числе 12 детей. Также было повреждено свыше тысячи жилых домов.
По меньшей мере 26 мирных жителей погибли, ещё 174 пострадали в Донецкой Народной Республике в течение 25 дней в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибло 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранено четыре человека, из них трое с ранее освобождённых ВС ДНР территорий", — указано в сообщении представительства, опубликованном в телеграм-канале.
Также уточняется, что повреждено 1077 жилых домов и почти 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировал 1053 факта ведения огня.
Ранее в ДНР заявили об освобождении 90 населённых пунктов за всё время "Операции Z". Данные приводятся по состоянию на вечер 13 марта.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Река