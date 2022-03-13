СЦКК: В ДНР за 25 дней боевых действий погибло 26 мирных жителей

Ранения различной степени тяжести получили 174 гражданина, в том числе 12 детей. Также было повреждено свыше тысячи жилых домов.

По меньшей мере 26 мирных жителей погибли, ещё 174 пострадали в Донецкой Народной Республике в течение 25 дней в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибло 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранено четыре человека, из них трое с ранее освобождённых ВС ДНР территорий", — указано в сообщении представительства, опубликованном в телеграм-канале.

Также уточняется, что повреждено 1077 жилых домов и почти 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировал 1053 факта ведения огня.