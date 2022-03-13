Советник офиса Зеленского подтвердил, что Украина продолжит переговоры с РФ 14 марта

При этом он подчеркнул, что диалог с Россией ведётся безостановочно в формате видеоконференций.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что новый этап переговоров с российской стороной пройдёт в понедельник. На нём будут подведены предварительные итоги.

"В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", — написал он в "Твиттере".

При этом он отметил, что переговоры также идут в формате видеоконференций и продолжаются безостановочно. Подоляк добавил, что постоянного внимания нуждается очень большое количество вопросов.