Член делегации Киева Арахамия сообщил, что переговоры с РФ продолжатся в понедельник утром

Как объяснили в офисе Зеленского, формат видеосвязи был выбран в связи с тем, что до места назначения слишком долго добираться.

Четвёртый раунд переговоров России и Украины по вопросу "Операции Z" пройдёт 14 марта в 10:30 утра. Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, диалог пройдёт в формате видеоконференции.

"Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры", — рассказал он украинскому изданию "Страна.ua".

По словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, решение о спецсвязи было принято в связи с тем, что дорога до места переговоров занимает очень долгое время.