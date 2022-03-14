Член делегации Киева Арахамия сообщил, что переговоры с РФ продолжатся в понедельник утром
Как объяснили в офисе Зеленского, формат видеосвязи был выбран в связи с тем, что до места назначения слишком долго добираться.
Четвёртый раунд переговоров России и Украины по вопросу "Операции Z" пройдёт 14 марта в 10:30 утра. Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, диалог пройдёт в формате видеоконференции.
"Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры", — рассказал он украинскому изданию "Страна.ua".
По словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, решение о спецсвязи было принято в связи с тем, что дорога до места переговоров занимает очень долгое время.
Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Контакты продолжились в видеоформате.
ТАСС / Гучек Максим