"Такое решение не пройдёт": Замглавы МИДа Вершинин заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально

"Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нём, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств – членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств – членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдёт", — отметил Вершинин.