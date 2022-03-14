"Такое решение не пройдёт": Замглавы МИДа Вершинин заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально
Также дипломат отметил, что без Москвы вся архитектура международных отношений буквально рассыплется.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, говоря о призывах ряда украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН, заявил, что эти идеи абсолютно нереальны. Об этом дипломат поведал в интервью газете "Известия".
"Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нём, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств – членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств – членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдёт", — отметил Вершинин.
Также замглавы МИД РФ особо подчеркнул, что без России вся архитектура международных отношений рассыплется. Поскольку нередко именно Россия предлагает правильные решения в обсуждении организацией самых важных вопросов, подчеркнул Вершинин.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил реформу Совбеза ООН из-за действий России на Украине. При этом суть изменений, которые политик предлагает внести в структуру международной организации, не уточняется.
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ТАСС / AP / Seth Wenig