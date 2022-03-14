Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
Ожидается, что полёты возобновятся в китайские города Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, а также в индонезийский Денпасар.
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Россия с 14 марта возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с ковидом.
По данным оперштаба, с 14 марта разрешаются полёты по следующим маршрутам: Москва – Денпасар (Индонезия) — ожидается три рейса в неделю; Москва – Пекин (Китай), Москва – Гуанчжоу (Китай) и Москва – Шанхай (Китай) — по одному рейсу на каждом маршруте.
Как сообщается, большинство отечественных авиакомпаний ограничили полёты за рубеж из-за риска ареста воздушных судов. В то же время иностранные авиаперевозчики пока не сообщали о планах по открытию новых рейсов между странами.
Ранее Лайф сообщал, что Россия полностью сняла введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.