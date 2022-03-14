Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия с 14 марта возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с ковидом.

По данным оперштаба, с 14 марта разрешаются полёты по следующим маршрутам: Москва – Денпасар (Индонезия) — ожидается три рейса в неделю; Москва – Пекин (Китай), Москва – Гуанчжоу (Китай) и Москва – Шанхай (Китай) — по одному рейсу на каждом маршруте.