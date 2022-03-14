ТАСС: Отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате

В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населённые пункты.

Украинские националисты при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате этого на предприятии начался пожар, а едкий токсичный дым от пламени распространяется на близлежащие населённые пункты. Уточняется, что из-за продолжающихся перестрелок потушить огонь пока невозможно.