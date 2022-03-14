ТАСС: Отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате
В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населённые пункты.
Украинские националисты при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
"13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в результате этого на предприятии начался пожар, а едкий токсичный дым от пламени распространяется на близлежащие населённые пункты. Уточняется, что из-за продолжающихся перестрелок потушить огонь пока невозможно.
К слову, ещё 24 февраля Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные, готовясь к отходу, минировали цеха серной очистки и трансформаторную подстанцию, питающую Авдеевский коксохимический завод. В ведомстве сообщали, что "отступая, украинские боевики намерены совершить очередное военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / AP / Andrew Marienko