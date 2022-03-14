Невролог Евдокимов назвал фактор, повышающий риск инсульта на 30%

Проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани увеличивают риск инсульта у людей более чем на 30 процентов. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

"Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но, по сути, проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов — минимум на 30 процентов, а может, даже и выше", — приводит слова специалиста Ura.ru.

По словам Евдокимова, проблема может возникнуть в результате стресса: он в первую очередь реализуется через мышечные спазмы, влияющие на кровоток, от этого в организме могут появиться причины для острого нарушения мозгового кровообращения.

Также Евдокимов посоветовал гражданам не откладывать лечение. Врач призвал тех, у кого частые головные боли, мигрени, проблемы с шеей, решать ситуацию при помощи массажа, физиопроцедур. Он объяснил, что запускать здоровье крайне не рекомендуется, так как после 45 лет увеличивается риск инсульта, особенно у людей с проблемами в шейном отделе.