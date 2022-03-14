Глава украинского МИДа назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей загадкой

Дипломат отметил, что Украина не ждёт защиты от НАТО, а лишь просит поставить необходимое оружие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с возможной передачей Киеву боевых самолётов "дипломатической загадкой", а также попросил страны Североатлантического альянса о поддержке.

"Честно говоря, всё произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит — и мы не получаем самолётов", — отметил Кулеба.