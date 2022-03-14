Глава украинского МИДа назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей загадкой
Дипломат отметил, что Украина не ждёт защиты от НАТО, а лишь просит поставить необходимое оружие.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с возможной передачей Киеву боевых самолётов "дипломатической загадкой", а также попросил страны Североатлантического альянса о поддержке.
"Честно говоря, всё произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит — и мы не получаем самолётов", — отметил Кулеба.
По словам Кулебы, подобная ситуация напоминает ему игру в пинг-понг, где участники кидают друг другу мячик, получая его затем обратно. На такую дипломатию у Украины времени нет, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Незалежной. При этом он добавил, что Киев не ждёт защиты от НАТО, а лишь просит поставить необходимое оружие.
Всё началось с того, что в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Однако позже власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Но, по некоторым данным, президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Zuma