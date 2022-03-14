Также политики договорились поддерживать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Главы двух государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу", — указано в заявлении, опубликованном на сайте дворца.

Во время разговора с Байденом Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью на Украине американского журналиста Брента Рено, который работал над проектом для издательского дома Time.