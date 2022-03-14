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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 01:14
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Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ужесточение санкций против России

Обложка © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Обложка © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Также политики договорились поддерживать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении России. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Главы двух государств договорились усилить принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу", — указано в заявлении, опубликованном на сайте дворца.

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Макрон запутался в своих мыслях по поводу ситуации на Украине

Во время разговора с Байденом Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью на Украине американского журналиста Брента Рено, который работал над проектом для издательского дома Time.

Кроме того, французский лидер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот сообщил Макрону о положении дел в стране, а президент Франции в свою очередь выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, которая была согласована по результатам саммита ЕС в Версале. Также стороны обсудили ход российско-украинских переговоров, очередной этап которых состоится уже сегодня утром.

Джонсон заявил Зеленскому, что Британия ищет новые варианты для укрепления обороны Украины
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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием ситуации.

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Иван Косицын
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