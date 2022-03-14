Аллерголог Логина рассказала, чем особенно опасен сезон цветения
При недостаточной профилактике могут возникнуть кожные заболевания, такие как крапивница и дерматит. Однако существуют и другие, более серьёзные патологии, предупредила врач.
Людям, склонным к аллергии, следует готовиться к сезону цветения уже в марте, и если игнорировать профилактические мероприятия, к основным симптомам могут присоединиться дополнительные проявления. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила врач-консультант, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По словам врача, среди вторичных проявлений выделяют кожные — крапивница и дерматит, однако могут возникнуть и другие, более серьёзные патологии. А пищевая аллергия вполне может спровоцировать рецидивирующий отёк Квинке и даже анафилактические реакции.
"Осложнением может стать бронхиальная астма, кожные формы аллергических заболеваний — дерматит, крапивница и другие патологии, а также пищевая аллергия", — предупредила специалист.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала россиянам о необычной аллергии в конце зимы – начале весны. Как отметила специалист, среди симптомов, в частности, может наблюдаться кашель, першение в горле, зуд в глазах, прозрачные выделения из носа.
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