Аллерголог Логина рассказала, чем особенно опасен сезон цветения

Людям, склонным к аллергии, следует готовиться к сезону цветения уже в марте, и если игнорировать профилактические мероприятия, к основным симптомам могут присоединиться дополнительные проявления. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила врач-консультант, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам врача, среди вторичных проявлений выделяют кожные — крапивница и дерматит, однако могут возникнуть и другие, более серьёзные патологии. А пищевая аллергия вполне может спровоцировать рецидивирующий отёк Квинке и даже анафилактические реакции.

"Осложнением может стать бронхиальная астма, кожные формы аллергических заболеваний — дерматит, крапивница и другие патологии, а также пищевая аллергия", — предупредила специалист.