Подоляк раскрыл подробности онлайн-переговоров делегаций Украины и России

Украинская и российская делегации в ходе четвёртого раунда переговоров, проходящего в онлайн-формате , представляют свои уточнённые позиции. Об этом в "Твиттере" написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.