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14 марта, 10:43
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Подоляк раскрыл подробности онлайн-переговоров делегаций Украины и России

По словам советника главы Офиса президента Незалежной, разговор между представителями сторон идёт, однако со сложностями из-за разных политических систем.

<p>Переговоры делегаций Киева и Москвы в онлайн-формате. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503312472400355332/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михайло Подоляк</a></p>

Переговоры делегаций Киева и Москвы в онлайн-формате. Обложка © Twitter / Михайло Подоляк

Украинская и российская делегации в ходе четвёртого раунда переговоров, проходящего в онлайн-формате, представляют свои уточнённые позиции. Об этом в "Твиттере" написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Стороны активно представляют свои уточнённые позиции. Разговор идёт, но сложно. Причина в слишком разных политических системах", — сообщил он.

Подоляк сообщил о поиске посредников и места для возможной встречи Путина с Зеленским

Подоляк сообщил о поиске посредников и места для возможной встречи Путина с Зеленским

Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

Артур Лапсаков

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