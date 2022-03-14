"Всегда будете девятыми": Комментатор "Матч ТВ" Генич раскритиковал фанатов "Спартака" после матча с "Краснодаром"

"Комментаторы, судьи, повторы, режиссёры — виноваты все. Только не команда. И не соперник. Который терпел и ждал свой шанс. Я вроде должен привыкнуть и не обращать внимания. Но очередная порция говна, прилетевшая за "боление Краснодара", а "Спартак" был хорош, но не повезло, и комментаторы с судьёй нас прибили — стыдоба. На эмоциональном послевкусии. И пока так все будут воспринимать, а Зарема (жена владельца "Спартака". — Прим. Лайфа) считать, что судейство на доисторическом уровне — "Спартак" будет всегда девятым. Или рядом с этим местом", — написал Генич.