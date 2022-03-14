Авиабомба с упавшего в Загребе беспилотника содержала 40 кг взрывчатки
При этом, по словам советника главы Минобороны Хорватии Желько Живановича, всех деталей внушительного боеприпаса пока установить не удалось.
Обложка © ТАСС / Slavko Midzor/PIXSELL
Беспилотный летательный аппарат, потерпевший крушение в столице Хорватии Загребе, нёс авиабомбу, содержащую 40 килограммов взрывчатки. Об этом заявил советник министра обороны республики генерал Желько Живанович.
Как он уточнил в эфире национального телевидения HRT, накануне беспилотник был откопан, в результате чего удалось получить новые данные.
"Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идёт об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки", — сказал Живанович.
Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при его падении чудом никто не пострадал. Президент страны Зоран Миланович заявил, что военный беспилотник был запущен с Украины.
Лента новостей
"Почему ты делаешь это с нами, Джо?": Рэпер 50 Cent опубликовал видео с плачущим американцем, ругающим Байдена
сегодня в 10:32
Журналист Fox News Карлсон обвинил IT-гигантов в манипуляциях мнением граждан США
сегодня в 10:24
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами
сегодня в 10:21