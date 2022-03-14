Авиабомба с упавшего в Загребе беспилотника содержала 40 кг взрывчатки

Как он уточнил в эфире национального телевидения HRT, накануне беспилотник был откопан, в результате чего удалось получить новые данные.

"Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идёт об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки", — сказал Живанович.