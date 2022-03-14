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14 марта, 10:37

Авиабомба с упавшего в Загребе беспилотника содержала 40 кг взрывчатки

При этом, по словам советника главы Минобороны Хорватии Желько Живановича, всех деталей внушительного боеприпаса пока установить не удалось.

<p>Обложка © ТАСС / Slavko Midzor/PIXSELL</p>

Обложка © ТАСС / Slavko Midzor/PIXSELL

Беспилотный летательный аппарат, потерпевший крушение в столице Хорватии Загребе, нёс авиабомбу, содержащую 40 килограммов взрывчатки. Об этом заявил советник министра обороны республики генерал Желько Живанович.

Как он уточнил в эфире национального телевидения HRT, накануне беспилотник был откопан, в результате чего удалось получить новые данные.

"Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идёт об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки", — сказал Живанович.

HRT: Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

HRT: Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при его падении чудом никто не пострадал. Президент страны Зоран Миланович заявил, что военный беспилотник был запущен с Украины.

Артур Лапсаков

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