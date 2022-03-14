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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 13:37

Авиабомба с упавшего в Загребе беспилотника содержала 40 кг взрывчатки

Обложка © ТАСС / Slavko Midzor / PIXSELL

Обложка © ТАСС / Slavko Midzor / PIXSELL

При этом, по словам советника главы Минобороны Хорватии Желько Живановича, всех деталей внушительного боеприпаса пока установить не удалось.

Беспилотный летательный аппарат, потерпевший крушение в столице Хорватии Загребе, нёс авиабомбу, содержавшую 40 килограммов взрывчатки. Об этом заявил советник министра обороны республики генерал Желько Живанович.

Как он уточнил в эфире национального телевидения HRT, накануне беспилотник был откопан, в результате чего удалось получить новые данные.

"Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идёт об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 килограммов. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки", — сказал Живанович.

HRT: Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг
HRT: Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при его падении чудом никто не пострадал. Президент страны Зоран Миланович заявил, что военный беспилотник был запущен с Украины.

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Артур Лапсаков
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