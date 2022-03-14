Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами
За три дня из Варшавы, Кракова и Катовице специальными рейсами выехало 28 тысяч человек, а в стране находится полтора миллиона граждан, уточнил замглавы польского МВД.
Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку поездов с украинскими беженцами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.
"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация "узкого места", — сказал он в эфире телеканала TVN24.
Шефернакер заметил, что сейчас видно, насколько ЕС не был готов к этой ситуации, а масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох. По его словам, за три дня из Варшавы, Кракова и Катовице специальными поездами выехало 28 тысяч человек.
"А у нас полтора миллиона человек", — добавил Шефернакер.
Однако представитель польского МВД надеется на солидарность других стран, которые продолжат принимать украинских беженцев.
Ранее Лайф рассказывал, что Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз. По словам министра, в ближайшее время десятки тысяч граждан Незалежной смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить жильё в Соединённом Королевстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Сайт Правительства Польши