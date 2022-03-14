Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами

За три дня из Варшавы, Кракова и Катовице специальными рейсами выехало 28 тысяч человек, а в стране находится полтора миллиона граждан, уточнил замглавы польского МВД.

Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку поездов с украинскими беженцами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация "узкого места", — сказал он в эфире телеканала TVN24.

Шефернакер заметил, что сейчас видно, насколько ЕС не был готов к этой ситуации, а масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох. По его словам, за три дня из Варшавы, Кракова и Катовице специальными поездами выехало 28 тысяч человек.

"А у нас полтора миллиона человек", — добавил Шефернакер.

Однако представитель польского МВД надеется на солидарность других стран, которые продолжат принимать украинских беженцев.