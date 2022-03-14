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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 10:19
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Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Мужчина отметил, что во время происшествия прогремело несколько взрывов, после которых в офисе посыпались стекла. На улице, по его словам, было обнаружено много пострадавших с тяжёлыми травмами.

Очевидец рассказал о последствиях атаки ВСУ в центре Донецка. Видео © Телеканал "Звезда"

Атака украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" пришлась на густонаселённую часть города, всё это произошло на фоне "фактического спокойствия". Об этом сообщил очевидец происшествия Борис Рымарь.

"Мы находились в офисе. Несколько взрывов на улице. Посыпались стёкла. Ещё несколько взрывов, потом стихло. Вышел на улицу, машина горит", — рассказал мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".

Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

Мужчина добавил, что, после того как увидел на улице множество людей с тяжёлыми травмами, сразу же бросился накладывать жгуты пострадавшим до приезда спасателей. В качестве материалов он использовал шарфы и кабели.

Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети.

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Телеканал "Звезда"

Наталья Исакова
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