Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке
Мужчина отметил, что во время происшествия прогремело несколько взрывов, после которых в офисе посыпались стекла. На улице, по его словам, было обнаружено много пострадавших с тяжёлыми травмами.
Очевидец рассказал о последствиях атаки ВСУ в центре Донецка. Видео © Телеканал "Звезда"
Атака украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" пришлась на густонаселённую часть города, всё это произошло на фоне "фактического спокойствия". Об этом сообщил очевидец происшествия Борис Рымарь.
"Мы находились в офисе. Несколько взрывов на улице. Посыпались стёкла. Ещё несколько взрывов, потом стихло. Вышел на улицу, машина горит", — рассказал мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".
Мужчина добавил, что, после того как увидел на улице множество людей с тяжёлыми травмами, сразу же бросился накладывать жгуты пострадавшим до приезда спасателей. В качестве материалов он использовал шарфы и кабели.
Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия погибло как минимум 20 человек. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети.