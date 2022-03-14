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14 марта, 10:02

Кабмин установил максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

Воспользоваться ими смогут россияне, чьи доходы снизились в среднем на 30% по сравнению с 2021 годом. Срок таких послаблений составит от одного до шести месяцев.

Правительство России установило максимальные размеры займов, по которым граждане могут обратиться в банки для получения кредитных каникул. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, лимит по потребительским кредитам для физических лиц составит 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч; по кредитным картам — 100 тысяч; по автокредитам — 700 тысяч. Кроме того, были установлены лимиты по ипотечным займам. Для Москвы они составят шесть миллионов рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — четыре миллиона, а для остальных регионов страны — три миллиона.

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Написать заявление и воспользоваться кредитными каникулами смогут все, чьи доходы снизились в среднем на 30% по сравнению с 2021 годом. Срок таких послаблений составит от одного до шести месяцев, а оформить их можно на займы, выданные до 1 марта текущего года.

Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Также планируется индексация пенсий.

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Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Наталья Исакова

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