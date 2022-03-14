"Коммерсант": P&G повысил цену на товары для уборки и гигиены в среднем на 40%

Американская компания-производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G повысила стоимость своей продукции в среднем на 40%. Об этом стало известно из письма одного из дистрибьюторов, сообщает "Коммерсант".

Согласно представленным данным, с 15 марта закупочные цены на средства для стирки вырастут на 30%, на моющие средства — на 26%, а профессиональные средства для уборки подорожают аж на 74%. Также увеличится стоимость товаров для детской гигиены (47%), женской гигиены (33%), для красоты и здоровья (на 67%), средств по уходу за волосами (63%), для гигиены полости рта (58%), а также для бритья (65%).

В офисе P&G в Восточной Европе изданию уточнили, что корректировка отпускных цен происходит из-за нестабильной ситуации на российском рынке, а также трудностей в цепочке поставок и значительного роста стоимости логистики, сырья и материалов. Часть продукции в РФ поставлялась из Польши, и теперь P&G приходится радикально перестраивать логистику. Компания владеет такими брендами, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другими.