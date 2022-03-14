Японская компания Bridgestone решила приостановить производство шин в Ульяновске

Это произойдёт 18 марта. Также концерн замораживает новые инвестиции в России. Причиной тому послужила ситуация на Украине. Компания продолжит выплачивать зарплату своим российским сотрудникам.

Японская компания-производитель шин Bridgestone приняла решение приостановить работу завода, находящегося в Ульяновске, и экспорт продукции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"После всестороннего и исчерпывающего анализа ситуации Bridgestone решил приостановить производство в России и экспорт в Россию", — говорится в сообщении.

Также компания решила заморозить новые инвестиции в РФ. Сейчас производитель сталкивается с серьёзными проблемами из-за перебоев в логистике и поставках. Отмечается, что производство приостановится 18 марта. Причиной тому послужила ситуация, происходящая вокруг Украины. Компания продолжит оказывать поддержку своим сотрудникам и выплачивать зарплату.

Ранее Sony Pictures приостановила работу в России из-за событий на Украине. Компания также отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе фильма "Человек-паук. Нет пути домой", и заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении.