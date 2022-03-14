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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 09:52
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Японская компания Bridgestone решила приостановить производство шин в Ульяновске

Это произойдёт 18 марта. Также концерн замораживает новые инвестиции в России. Причиной тому послужила ситуация на Украине. Компания продолжит выплачивать зарплату своим российским сотрудникам.

Японская компания-производитель шин Bridgestone приняла решение приостановить работу завода, находящегося в Ульяновске, и экспорт продукции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"После всестороннего и исчерпывающего анализа ситуации Bridgestone решил приостановить производство в России и экспорт в Россию", — говорится в сообщении.

Также компания решила заморозить новые инвестиции в РФ. Сейчас производитель сталкивается с серьёзными проблемами из-за перебоев в логистике и поставках. Отмечается, что производство приостановится 18 марта. Причиной тому послужила ситуация, происходящая вокруг Украины. Компания продолжит оказывать поддержку своим сотрудникам и выплачивать зарплату.

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Ранее Sony Pictures приостановила работу в России из-за событий на Украине. Компания также отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе фильма "Человек-паук. Нет пути домой", и заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

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Евгения Колесникова
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