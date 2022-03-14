Кабмин РФ разрешил не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг
Соответствующее постановление подписано с той целью, чтобы защитить участников фондового рынка в условиях санкций.
Впредь организации-эмитенты могут не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Данное постановление распространяется на информацию об операциях в период с января 2019 года по 31 декабря 2022-го. Отмечается, что решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.
Ранее Центробанк России решил не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта. Исключением является режим "Выкуп: адресные заявки" с расчётами в рублях, а также секции рынка СПФИ.
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