Кабмин РФ разрешил не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг

Впредь организации-эмитенты могут не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Данное постановление распространяется на информацию об операциях в период с января 2019 года по 31 декабря 2022-го. Отмечается, что решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.