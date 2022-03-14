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14 марта, 09:44

Кабмин РФ разрешил не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг

Соответствующее постановление подписано с той целью, чтобы защитить участников фондового рынка в условиях санкций.

Впредь организации-эмитенты могут не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Данное постановление распространяется на информацию об операциях в период с января 2019 года по 31 декабря 2022-го. Отмечается, что решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.

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Светлана Оперук

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