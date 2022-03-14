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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 09:37
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Басурин рассказал Лайфу о военных преступлениях ВСУ на авдеевском комбинате

Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует.

Басурин — о действиях ВСУ на Авдеевском коксохимическом комбинате. Видео © LIFE

Действия Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом комбинате — это не диверсия, а военное преступление. Об этом Лайфу рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Я бы слово "диверсия" здесь не употреблял. Я бы сказал, что это военное преступление. Это преступление против жителей не только нашего региона, но ещё и тех [областей], которые они контролируют", — сказал он, отвечая на вопрос, чем опасна авария на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Басурин добавил, что не видит в подобных действиях ВСУ ничего удивительного. По его словам, украинские солдаты укрывались в районе Авдеевского химзавода ещё с 2014 года, зная, что по этой области в ответ не будет артиллерийского удара.

Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. Он подчеркнул, что из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует. Эвакуация жителей происходит лишь силами российских военнослужащих при возможности.

"Власти Украины ничего не делают, чтобы люди из этого ада ушли", — заключил он.

ТАСС: Отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате
ТАСС: Отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате

Ещё 24 февраля Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные, готовясь к отходу, минировали цеха серной очистки и трансформаторную подстанцию, питающую Авдеевский коксохимический завод. В ведомстве сообщали, что "отступая, украинские боевики намерены совершить очередное военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения".

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео LIFE

Григорий Воронцов
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