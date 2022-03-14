Басурин рассказал Лайфу о военных преступлениях ВСУ на авдеевском комбинате

Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует.

Басурин — о действиях ВСУ на Авдеевском коксохимическом комбинате. Видео © LIFE

Действия Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом комбинате — это не диверсия, а военное преступление. Об этом Лайфу рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Я бы слово "диверсия" здесь не употреблял. Я бы сказал, что это военное преступление. Это преступление против жителей не только нашего региона, но ещё и тех [областей], которые они контролируют", — сказал он, отвечая на вопрос, чем опасна авария на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Басурин добавил, что не видит в подобных действиях ВСУ ничего удивительного. По его словам, украинские солдаты укрывались в районе Авдеевского химзавода ещё с 2014 года, зная, что по этой области в ответ не будет артиллерийского удара.

Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. Он подчеркнул, что из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует. Эвакуация жителей происходит лишь силами российских военнослужащих при возможности.

"Власти Украины ничего не делают, чтобы люди из этого ада ушли", — заключил он.