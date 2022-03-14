Басурин рассказал Лайфу о военных преступлениях ВСУ на авдеевском комбинате
Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует.
Басурин — о действиях ВСУ на Авдеевском коксохимическом комбинате. Видео © LIFE
Действия Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом комбинате — это не диверсия, а военное преступление. Об этом Лайфу рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Я бы слово "диверсия" здесь не употреблял. Я бы сказал, что это военное преступление. Это преступление против жителей не только нашего региона, но ещё и тех [областей], которые они контролируют", — сказал он, отвечая на вопрос, чем опасна авария на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Басурин добавил, что не видит в подобных действиях ВСУ ничего удивительного. По его словам, украинские солдаты укрывались в районе Авдеевского химзавода ещё с 2014 года, зная, что по этой области в ответ не будет артиллерийского удара.
Также официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе. Он подчеркнул, что из-за действий Киева гуманитарный коридор в городе не действует. Эвакуация жителей происходит лишь силами российских военнослужащих при возможности.
"Власти Украины ничего не делают, чтобы люди из этого ада ушли", — заключил он.
Ещё 24 февраля Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные, готовясь к отходу, минировали цеха серной очистки и трансформаторную подстанцию, питающую Авдеевский коксохимический завод. В ведомстве сообщали, что "отступая, украинские боевики намерены совершить очередное военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео LIFE