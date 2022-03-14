Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка

На кадрах можно заметить горящие обломки боеприпаса, а также разрушения и дым на месте падения. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Место падения осколков сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. Видео © LIFE; Telegram-канал / "ДНР| Новости| Сводки| Перекличка"

Сбитая украинская ракета "Точка-У" упала в центре Донецка возле Дома Правительства, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Лайф публикует кадры с места события.

На видео можно заметить горящие обломки ракеты, а также разрушения и дым на месте падения, где сейчас работают экстренные службы. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.