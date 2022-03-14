Лайф публикует видео с места падения сбитой ракеты "Точка-У" в центре Донецка
На кадрах можно заметить горящие обломки боеприпаса, а также разрушения и дым на месте падения. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
Место падения осколков сбитой украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. Видео © LIFE; Telegram-канал / "ДНР| Новости| Сводки| Перекличка"
Сбитая украинская ракета "Точка-У" упала в центре Донецка возле Дома Правительства, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Лайф публикует кадры с места события.
На видео можно заметить горящие обломки ракеты, а также разрушения и дым на месте падения, где сейчас работают экстренные службы. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
А 12 марта силы ПВО ДНР сбили украинскую ракету "Точка-У" над Шахтёрском. Тогда были опубликованы снимки упавших осколков от этого снаряда.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео LIFE