Бывший фронтмен "Агаты Кристи" Самойлов экстренно госпитализирован
За день до случившегося он праздновал 12-летие группы The Matrixx на сцене одного из московских клубов. Запланированный концерт нынешнему коллективу музыканта пришлось отменить.
Один из основателей легендарной рок-группы "Агата Кристи", Глеб Самойлов, госпитализирован с острым приступом панкреатита. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Инстаграм" группы The Matrixx.
За день до случившегося музыкант праздновал 12-летие группы The Matrixx на сцене одного из московских клубов. Поклонники музыканта уже тогда заподозрили, что он испытывает проблемы со здоровьем.
Запланированное на 31 марта выступление коллективу Самойлова пришлось отменить. Стоит отметить, что в апреле 2020 года у музыканта уже происходило обострение панкреатита. Тогда состояние артиста оценивалось как стабильное и его довольно быстро выписали.
Как солист "Отпетых мошенников" Том Хаос медленно умирал в последние годы, но никто не обращал внимания
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