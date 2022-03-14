Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке СБР

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на Кубке СБР, который проходит в Уфе. Протяжённость дистанции составила десять километров.

Второй стала россиянка Ирина Казакевич, проигравшая победительнице 1 минуту 9,2 секунды. В тройку призёров также попала ещё одна представительница России Кристина Резцова. Её отставание от Алимбековой составило 1 минуту 18,6 секунды.