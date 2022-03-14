Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке СБР
Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победил её соотечественник Антон Смольский.
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на Кубке СБР, который проходит в Уфе. Протяжённость дистанции составила десять километров.
Второй стала россиянка Ирина Казакевич, проигравшая победительнице 1 минуту 9,2 секунды. В тройку призёров также попала ещё одна представительница России Кристина Резцова. Её отставание от Алимбековой составило 1 минуту 18,6 секунды.
Ранее на аналогичной дистанции у мужчин весь пьедестал заняли биатлонисты из Белоруссии. Первым стал Антон Смольский, вторым — Дмитрий Лазовский, третьим — Никита Лобастов.
ТАСС / Сергей Бобылев