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14 марта, 09:16

Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке СБР

Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победил её соотечественник Антон Смольский.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на Кубке СБР, который проходит в Уфе. Протяжённость дистанции составила десять километров.

Второй стала россиянка Ирина Казакевич, проигравшая победительнице 1 минуту 9,2 секунды. В тройку призёров также попала ещё одна представительница России Кристина Резцова. Её отставание от Алимбековой составило 1 минуту 18,6 секунды.

Биатлонистка Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Уфе

Биатлонистка Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Уфе

Ранее на аналогичной дистанции у мужчин весь пьедестал заняли биатлонисты из Белоруссии. Первым стал Антон Смольский, вторым — Дмитрий Лазовский, третьим — Никита Лобастов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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