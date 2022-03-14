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14 марта, 07:19

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почёта в пасьюте на Кубке СБР в Уфе

Лучшим из россиян стал Карим Халили, который завершил гонку четвёртым.

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке СБР, который проходит в Уфе.

Победитель допустил три промаха на огневых рубежах. Следом за ним к финишу приехали его соотечественники: Дмитрий Лазовский стал вторым, а замкнул тройку лучших Никита Лобастов. Оба спортсмена промазали дважды на четырёх рубежах.

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Отметим, что лучшим из россиян стал Карим Халили, представляющий Москву, который завершил гонку четвёртым.

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Getty Images / Patrick Smith

Шамиль Гаджиев

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