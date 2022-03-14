Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почёта в пасьюте на Кубке СБР в Уфе

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке СБР, который проходит в Уфе.

Победитель допустил три промаха на огневых рубежах. Следом за ним к финишу приехали его соотечественники: Дмитрий Лазовский стал вторым, а замкнул тройку лучших Никита Лобастов. Оба спортсмена промазали дважды на четырёх рубежах.