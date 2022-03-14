ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 09:12

Международная федерация тенниса подтвердила отстранение сборных России от командных соревнований

В прошлом сезоне российские спортсмены победили и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Билли Джин Кинг.

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение сборных России и Белоруссии от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Место женской сборной России в Кубке Билли Джин Кинг займёт команда Австралии. Нашу мужскую команду заменят сербы.

В прошлом году оба командных турнира завершились победой сборных России.

"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто
"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто

Напомним, что 1 марта ITF приостановила членство теннисных федераций России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах.

BannerImage

ТАСС / Barroso / AFP7 via ZUMA Press Wire

Роман Фейгин
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar