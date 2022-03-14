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14 марта, 09:12

Международная федерация тенниса подтвердила отстранение сборных России от командных соревнований

В прошлом сезоне наши спортсмены выиграли и Кубок Дэвиса, и Кубок Билли Джин Кинг.

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение сборных России и Белоруссии от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Место женской сборной России в Кубке Билли Джин Кинг займёт команда Австралии. Нашу мужскую команду заменят сербы.

В прошлом году оба командных турнира завершились победой сборных России.

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Напомним, что 1 марта ITF приостановила членство теннисных федераций России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах.

Обложка ©

ТАСС / Barroso / AFP7 via ZUMA Press Wire

Роман Фейгин
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