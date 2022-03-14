Международная федерация тенниса подтвердила отстранение сборных России от командных соревнований
В прошлом сезоне российские спортсмены победили и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Билли Джин Кинг.
Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение сборных России и Белоруссии от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.
Место женской сборной России в Кубке Билли Джин Кинг займёт команда Австралии. Нашу мужскую команду заменят сербы.
В прошлом году оба командных турнира завершились победой сборных России.
Напомним, что 1 марта ITF приостановила членство теннисных федераций России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах.
ТАСС / Barroso / AFP7 via ZUMA Press Wire