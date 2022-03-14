Лётчик Су-25 Литвинов рассказал, как пилот посадил штурмовик после попадания ракеты
При заходе на аэродром у воздушного судна отказала система управления и контроля, однако лётчик сумел совершить манёвр без происшествий, не помешав идущим следом самолётам.
Лётчик Су-25 Денис Литвинов рассказал, как пилот второго штурмовика сумел посадить самолёт после попадания в него ракеты из ПЗРК. Видео © LIFE
Лётчик штурмовика Су-25 Денис Литвинов рассказал, как пилот второго самолёта сумел посадить летательный аппарат на аэродроме базирования после попадания ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенной с земли военнослужащим Вооружённых сил Украины.
Боеприпас попал в двигатель воздушного судна, однако пилот решил не покидать его, хладнокровно и мужественно выправив самолёт, и перестроился, выйдя вперёд. Тогда Литвинов прикрыл его от повторного попадания ракеты своим штурмовиком.
"Наблюдал, как ракета уходила под меня сзади на инфракрасную ловушку и одновременно как выходит вперёд ведомый лётчик", — сказал он.
Литвинов только командами помогал товарищу выправить самолёт, у которого отказало всё оборудование, перестали работать приборы контроля и двигатель, однако лётчик продолжал выполнять задание до посадки.
"При посадке у ведомого произошло разрушение левого пневматика, на что ему своевременно была подана команда, он удержал машину на полосе, спокойно остановился. Для того чтобы не мешать другим самолётам заходить на посадку, освободил полосу, прижавшись влево", — добавил Литвинов.
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, оба лётчика представлены к государственным наградам.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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