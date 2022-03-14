Некоторые рестораны "Макдоналдс" в Москве и Санкт-Петербурге продолжили работу

По словам сотрудников, заведения закроются 15 марта. Сейчас в ресторанах мало людей, работа проходит в штатном режиме.

Ресторан "Макдоналдс", продолживший работу 14 марта в Москве. Видео © t.me / shot_shot

Некоторые точки сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" продолжили работать в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то что сегодня компания должна была приостановить обслуживание по всей России. Об этом свидетельствуют видео, предоставленные Лайфу и телеграм-каналу SHOT.

Отмечается, что сотрудники московского ресторана говорят о переносе временной приостановки работы сети быстрого питания. По их словам, заведение закроется 15 марта.

Ресторан "Макдоналдс" в Санкт-Петербурге, продолживший работу 14 марта. Видео © LIFE

Также не стал приостанавливать работу "Макдоналдс", расположенный на Шереметьевской улице в Санкт-Петербурге. Сейчас там мало посетителей, работа продолжается в штатном режиме.