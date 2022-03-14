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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 08:57
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Некоторые рестораны "Макдоналдс" в Москве и Санкт-Петербурге продолжили работу

По словам сотрудников, заведения закроются 15 марта. Сейчас в ресторанах мало людей, работа проходит в штатном режиме.

Ресторан "Макдоналдс", продолживший работу 14 марта в Москве. Видео © t.me / shot_shot

Некоторые точки сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" продолжили работать в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то что сегодня компания должна была приостановить обслуживание по всей России. Об этом свидетельствуют видео, предоставленные Лайфу и телеграм-каналу SHOT.

Отмечается, что сотрудники московского ресторана говорят о переносе временной приостановки работы сети быстрого питания. По их словам, заведение закроется 15 марта.

Ресторан "Макдоналдс" в Санкт-Петербурге, продолживший работу 14 марта. Видео © LIFE

Также не стал приостанавливать работу "Макдоналдс", расположенный на Шереметьевской улице в Санкт-Петербурге. Сейчас там мало посетителей, работа продолжается в штатном режиме.

Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. Ранее в компании сообщили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

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Кадр из видео / shot_shot

Евгения Колесникова
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