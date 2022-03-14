Некоторые рестораны "Макдоналдс" в Москве и Санкт-Петербурге продолжили работу
По словам сотрудников, заведения закроются 15 марта. Сейчас в ресторанах мало людей, работа проходит в штатном режиме.
Ресторан "Макдоналдс", продолживший работу 14 марта в Москве. Видео © t.me / shot_shot
Некоторые точки сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" продолжили работать в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то что сегодня компания должна была приостановить обслуживание по всей России. Об этом свидетельствуют видео, предоставленные Лайфу и телеграм-каналу SHOT.
Отмечается, что сотрудники московского ресторана говорят о переносе временной приостановки работы сети быстрого питания. По их словам, заведение закроется 15 марта.
Ресторан "Макдоналдс" в Санкт-Петербурге, продолживший работу 14 марта. Видео © LIFE
Также не стал приостанавливать работу "Макдоналдс", расположенный на Шереметьевской улице в Санкт-Петербурге. Сейчас там мало посетителей, работа продолжается в штатном режиме.
Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. Ранее в компании сообщили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
Кадр из видео / shot_shot