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14 марта, 08:45

"Уральские авиалинии" до конца марта отменили все рейсы в Казахстан

По данным перевозчика, такое решение было принято в связи с оптимизацией расписания. Другие подробности на данный момент неизвестны.

<p>Обложка © <a href="https://www.uralairlines.ru/news/element/-uralskie-avialinii-perevezli-bolee-milliona-passazhirov-s-nachala-goda/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> авиакомпании "Уральские авиалинии"</p>

Обложка © Сайт авиакомпании "Уральские авиалинии"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене всех рейсов в Казахстан до конца марта. Это следует из сообщения на сайте перевозчика.

"Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11 по 31 марта включительно", — сказано в записи.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, такое решение принято "в связи с оптимизацией расписания".

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полёты в Россию с 13 марта

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полёты в Россию с 13 марта

А ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке полётов в Россию. В пресс-службе перевозчика такое решение объяснили невозможностью страхового покрытия соответствующих коммерческих рейсов, равно как и тех, что проходят над территорией РФ.

Артур Лапсаков

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