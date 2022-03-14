"Уральские авиалинии" до конца марта отменили все рейсы в Казахстан
По данным перевозчика, такое решение было принято в связи с оптимизацией расписания. Другие подробности на данный момент неизвестны.
Обложка © Сайт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене всех рейсов в Казахстан до конца марта. Это следует из сообщения на сайте перевозчика.
"Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11 по 31 марта включительно", — сказано в записи.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, такое решение принято "в связи с оптимизацией расписания".
А ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке полётов в Россию. В пресс-службе перевозчика такое решение объяснили невозможностью страхового покрытия соответствующих коммерческих рейсов, равно как и тех, что проходят над территорией РФ.