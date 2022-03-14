"Уральские авиалинии" до конца марта отменили все рейсы в Казахстан

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила об отмене всех рейсов в Казахстан до конца марта. Это следует из сообщения на сайте перевозчика.

"Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11 по 31 марта включительно", — сказано в записи.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, такое решение принято "в связи с оптимизацией расписания".