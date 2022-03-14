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Опубликовано 14 марта 2022, 08:37
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Минобороны РФ показало кадры с передачей трофейной техники и оружия ВСУ военным ДНР и ЛНР

Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение. Всё оборудование прошло проверку технического состояния и восстановление.

Передача трофейной техники ВСУ Вооружёнными силами РФ военным ДНР и ЛНР. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео с передачей трофейной военной техники и вооружения ВСУ подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик.

На кадрах видны множественные типы бронированных боевых машин, захваченные Вооружёнными силами РФ, которые были переданы в распоряжение военным из ДНР и ЛНР. Среди них есть танки и БТР. Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение.

В Минобороны добавили, что техника как советского производства, так и поставленная западными странами прошла проверку технического состояния и восстановление.

"Вручённые личному составу подразделений народных республик трофейная техника и вооружение будут использованы для освобождения территории народных республик", — резюмировали в ведомстве.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео © Пресс-служба Минобороны России

Григорий Воронцов
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