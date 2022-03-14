Минобороны РФ показало кадры с передачей трофейной техники и оружия ВСУ военным ДНР и ЛНР

Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение. Всё оборудование прошло проверку технического состояния и восстановление.

Передача трофейной техники ВСУ Вооружёнными силами РФ военным ДНР и ЛНР. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео с передачей трофейной военной техники и вооружения ВСУ подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик.

На кадрах видны множественные типы бронированных боевых машин, захваченные Вооружёнными силами РФ, которые были переданы в распоряжение военным из ДНР и ЛНР. Среди них есть танки и БТР. Также силам Народной милиции были переданы трофейные артиллерийские орудия и различное противотанковое вооружение.

В Минобороны добавили, что техника как советского производства, так и поставленная западными странами прошла проверку технического состояния и восстановление.