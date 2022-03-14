МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь

Сообщения США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются ложью. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times появились статьи с утверждением, что РФ якобы запросила у Китая военную технику для использования на Украине, а также обратилась за "экономической помощью", чтобы противостоять санкциям. Официально эта информация никак не подтверждалась.