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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 08:32
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МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь

Ранее статьи с подобными утверждениями появились в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times.

Сообщения США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются ложью. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией", — сказал дипломат на брифинге.

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Напомним, ранее в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times появились статьи с утверждением, что РФ якобы запросила у Китая военную технику для использования на Украине, а также обратилась за "экономической помощью", чтобы противостоять санкциям. Официально эта информация никак не подтверждалась.

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ТАСС / Петр Ковалев

Александра Вишнякова
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