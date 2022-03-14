"Страдают обычные люди": Экс-владелец "Челси" раскритиковал Правительство Британии из-за санкций против Абрамовича
Впрочем, он заметил, что не испытывает никакого сочувствия к бизнесмену, который столкнулся с ограничительными мерами.
Правительство Великобритании стало посмешищем из-за санкций, введённых против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом Daily Mail заявил экс-владелец "Челси" Кен Бейтс.
"У вас, наверное, есть знакомые, которые работают в "Челси" и говорят, что у них есть работа? Каково их будущее? В безопасности ли они? А болельщики "Челси"? Какое они имеют отношение к происходящему? От этого страдают обычные граждане Англии, а для России это не имеет никакого значения. Это делает правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с госслужащими большую часть своей жизни, и по большей части они совершенно бесполезны", — заявил Бейтс.
Впрочем, он заметил, что не испытывает никакого чувства сострадания к Абрамовичу, несмотря на введённые ограничения.
Ранее Лайф сообщал, что из-за введённых санкций Правительство Великобритании отстранило Романа Абрамовича от управления "Челси". В результате клуб столкнулся с целым рядом ограничений.
ТАСС / Антон Новодережкин