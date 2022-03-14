"Страдают обычные люди": Экс-владелец "Челси" раскритиковал Правительство Британии из-за санкций против Абрамовича

"У вас, наверное, есть знакомые, которые работают в "Челси" и говорят, что у них есть работа? Каково их будущее? В безопасности ли они? А болельщики "Челси"? Какое они имеют отношение к происходящему? От этого страдают обычные граждане Англии, а для России это не имеет никакого значения. Это делает правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с госслужащими большую часть своей жизни, и по большей части они совершенно бесполезны", — заявил Бейтс.