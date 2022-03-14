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14 марта, 08:22

"Страдают обычные люди": Экс-владелец "Челси" раскритиковал Правительство Британии из-за санкций против Абрамовича

Впрочем, он заметил, что не испытывает никакого сочувствия к бизнесмену, который столкнулся с ограничительными мерами.

Правительство Великобритании стало посмешищем из-за санкций, введённых против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом Daily Mail заявил экс-владелец "Челси" Кен Бейтс.

"У вас, наверное, есть знакомые, которые работают в "Челси" и говорят, что у них есть работа? Каково их будущее? В безопасности ли они? А болельщики "Челси"? Какое они имеют отношение к происходящему? От этого страдают обычные граждане Англии, а для России это не имеет никакого значения. Это делает правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с госслужащими большую часть своей жизни, и по большей части они совершенно бесполезны", — заявил Бейтс.

Впрочем, он заметил, что не испытывает никакого чувства сострадания к Абрамовичу, несмотря на введённые ограничения.

Беды Абрамовича: Как любимое детище олигарха обложили санкциями со всех сторон

Беды Абрамовича: Как любимое детище олигарха обложили санкциями со всех сторон

Ранее Лайф сообщал, что из-за введённых санкций Правительство Великобритании отстранило Романа Абрамовича от управления "Челси". В результате клуб столкнулся с целым рядом ограничений.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Шамиль Гаджиев

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