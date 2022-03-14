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14 марта, 08:31

Украинские националисты заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске

При этом в медучреждении продолжают оставаться больные малыши, родители пытаются их забрать.

Украинские националисты заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы Дзержинска. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"Боеприпасы размещаются в подвальных помещениях. В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать", — говорится в сообщении.

Штаб призывает местных жителей воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

Жители освобождённой Волновахи показали подвалы, где неделями прятались из-за националистов

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А ранее националисты открыли огонь по жилым домам в Волновахе. Сейчас город под контролем ДНР. Но инфраструктура уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская военная техника. Там обнаружили также оружие и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая от Волновахи.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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