Украинские националисты заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске

При этом в медучреждении продолжают оставаться больные малыши, родители пытаются их забрать.

Украинские националисты заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы Дзержинска. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"Боеприпасы размещаются в подвальных помещениях. В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать", — говорится в сообщении .

А ранее националисты открыли огонь по жилым домам в Волновахе. Сейчас город под контролем ДНР. Но инфраструктура уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская военная техника. Там обнаружили также оружие и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая из Волновахи.