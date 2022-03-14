На шахте в ДНР после обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол
83 человека находятся под землёй, они будут выведены на поверхность. В Министерстве угля и энергетики уточнили, что пострадавших нет.
На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике (ДНР) начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает в телеграм-канале Министерство угля и энергетики республики.
"В 8:45 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землёй находится 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Также утром было обесточено 86 трансформаторных подстанций, три котельные и 6939 бытовых потребителей. Энергоснабжения лишились жители Старомихайловки, Александровки, Еленовки, Сигнального, Лесного и Луганского.
Ранее Лайф сообщал, что в Донецкой области отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространился на прилегающие населённые пункты.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Telegram / Министерство угля и энергетики ДНР