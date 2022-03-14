На шахте в ДНР после обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол

На шахте имени Засядько в Донецкой Народной Республике (ДНР) начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает в телеграм-канале Министерство угля и энергетики республики.

"В 8:45 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землёй находится 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также утром было обесточено 86 трансформаторных подстанций, три котельные и 6939 бытовых потребителей. Энергоснабжения лишились жители Старомихайловки, Александровки, Еленовки, Сигнального, Лесного и Луганского.