Бастрыкин поручил расследовать диверсию ВСУ на Авдеевском коксохимическом комбинате

Токсичный дым от возникшего пожара распространяется на прилегающие населённые пункты и угрожает здоровью местных жителей, однако украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию украинских военнослужащих на Авдеевском коксохимическом заводе под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в результате умышленной диверсии националистов на предприятии возник пожар, а токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты. При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому, добавили в пресс-службе.