Бастрыкин поручил расследовать диверсию ВСУ на Авдеевском коксохимическом комбинате

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию украинских военнослужащих на Авдеевском коксохимическом заводе под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в результате умышленной диверсии националистов на предприятии возник пожар, а токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты. При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому, добавили в пресс-службе.