Пользователи сообщили о проблемах в работе Wildberries в России
Чаще всего жалобы поступают на сложности с доступом к приложению, трудности с отслеживанием заказов, а также на работу сайта. В компании заявили, что уже работают над устранением проблем.
Российские пользователи сообщили о проблемах в работе онлайн-ретейлера Wildberries. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего сообщалось о сложностях с доступом к приложению (48%), а также о трудностях с отслеживанием заказов (41%). Кроме того, пользователи жалуются на работу сайта (11%). Количество жалоб уже превысило 12 тысяч, а наибольшие проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — приводит ТАСС сообщение представителя пресс-службы компании.
А ранее Лайф рассказывал, что электронная платёжная система PayPal призвала россиян вывести средства с кошельков до их блокировки. В компании принесли извинения клиентам за доставленные неудобства и напомнили о способе сохранить финансы.
ТАСС