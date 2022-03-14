Пользователи сообщили о проблемах в работе Wildberries в России

Российские пользователи сообщили о проблемах в работе онлайн-ретейлера Wildberries. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего сообщалось о сложностях с доступом к приложению (48%), а также о трудностях с отслеживанием заказов (41%). Кроме того, пользователи жалуются на работу сайта (11%). Количество жалоб уже превысило 12 тысяч, а наибольшие проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению", — приводит ТАСС сообщение представителя пресс-службы компании.