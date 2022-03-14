Глава СПЧ Фадеев: Сервисы Meta стали боевым инструментом во время "Операции Z" на Украине
По его словам, сегодня люди потребляют ложную информацию и добровольно её распространяют, что "нарушает права человека на получение достоверной информации".
Социальные сети и сервисы компании Meta стали использоваться как боевой инструмент для распространения ложной информации, особенно во время проведения российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков и мало кто их проверяет. Сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации", — сказал он.
Фадеев подчеркнул, что ранее во время военных действий также использовали ложную информацию для дезориентации противника, но "ложные слухи распространяли в узком кругу", а сейчас благодаря Интернету фейковая информация распространяется мгновенно среди миллионов.
"Я ещё неделю назад говорил про необходимость блокировки, хоть я и за права человека, потому что считаю, что такое использование соцсетей как раз нарушает права человека", — подчеркнул глава СПЧ.
По его словам, сегодня люди потребляют ложную информацию и добровольно её распространяют, что "нарушает права человека на получение достоверной информации".
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
ТАСС / Сергей Фадеичев