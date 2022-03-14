Глава СПЧ Фадеев: Сервисы Meta стали боевым инструментом во время "Операции Z" на Украине

По его словам, сегодня люди потребляют ложную информацию и добровольно её распространяют, что "нарушает права человека на получение достоверной информации".

Социальные сети и сервисы компании Meta стали использоваться как боевой инструмент для распространения ложной информации, особенно во время проведения российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков и мало кто их проверяет. Сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации", — сказал он.

Фадеев подчеркнул, что ранее во время военных действий также использовали ложную информацию для дезориентации противника, но "ложные слухи распространяли в узком кругу", а сейчас благодаря Интернету фейковая информация распространяется мгновенно среди миллионов.

"Я ещё неделю назад говорил про необходимость блокировки, хоть я и за права человека, потому что считаю, что такое использование соцсетей как раз нарушает права человека", — подчеркнул глава СПЧ.