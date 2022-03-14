Бойфренд модели Гретты Ведлер признался, что задушил её из-за денег

Задержанный по подозрению в убийстве модели Гретты Ведлер признался в расправе над возлюбленной и заявил, что сделал это из-за финансовых и бытовых разногласий.

"В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", — рассказали в ГСУ СКР по Москве.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины.