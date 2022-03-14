Бойфренд модели Гретты Ведлер признался, что задушил её из-за денег
После расправы мужчина спрятал тело девушки в чемодан и перевёз его в Липецк, где и проживал.
Задержанный по подозрению в убийстве модели Гретты Ведлер признался в расправе над возлюбленной и заявил, что сделал это из-за финансовых и бытовых разногласий.
"В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", — рассказали в ГСУ СКР по Москве.
Следствие ходатайствует об аресте мужчины.
Напомним, модель Гретта Ведлер пропала более года назад. Знакомый девушки тогда рассказал, что мужчина, с которым Ведлер находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве. В марте 2022 года тело Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке. Задержанным по подозрению в убийстве модели оказался её бывший бойфренд.
Instagram / anna_vedler