Прокуратура снова попросила взять под стражу Эдварда Била

Прокуратура вновь попросила заключить под стражу блогера Эдварда Била, ставшего участником массового ДТП на Новинском бульваре в Москве в апреле прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина.

Он отметил, что в январе этого года инспектор Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) "выявил в социальной сети "Инстаграм" активный аккаунт со схожим именем страницы, которую до ограничений использовал Эдвард Бил". Как уточняет защита, суд рассмотрит апелляционное представление прокурора уже 16 марта.

"Различие "схожего аккаунта" заключалось лишь в наличии дополнительных четырёх нижних подчёркиваний — до и после ника, — и тогда инспекция и прокуратура посчитали, что указанные различия в названии аккаунта несущественны, а потому факт нарушения Билом запрета на пользование сетью Интернет является очевидным", — добавил адвокат.