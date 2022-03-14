Прокуратура снова попросила взять под стражу Эдварда Била
По мнению ведомства, пранкер нарушил меру пресечения, создав фейковый аккаунт в "Инстаграме". Суд рассмотрит апелляцию прокурора уже 16 марта.
Прокуратура вновь попросила заключить под стражу блогера Эдварда Била, ставшего участником массового ДТП на Новинском бульваре в Москве в апреле прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина.
Он отметил, что в январе этого года инспектор Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) "выявил в социальной сети "Инстаграм" активный аккаунт со схожим именем страницы, которую до ограничений использовал Эдвард Бил". Как уточняет защита, суд рассмотрит апелляционное представление прокурора уже 16 марта.
"Различие "схожего аккаунта" заключалось лишь в наличии дополнительных четырёх нижних подчёркиваний — до и после ника, — и тогда инспекция и прокуратура посчитали, что указанные различия в названии аккаунта несущественны, а потому факт нарушения Билом запрета на пользование сетью Интернет является очевидным", — добавил адвокат.
Напомним, 17 февраля суд не стал ужесточать меру пресечения Эдварду Билу. Уголовно-исполнительная инспекция настаивала на аресте блогера из-за того, что он якобы ведёт аккаунт в социальных сетях.
Пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
ТАСС / Пресс-служба Тверского суда