Политолог Гусев рассказал, при каком условии состоится встреча Путина и Зеленского

Любой диалог, направленный на предотвращение эскалации, важен. Однако эксперт уверен, что украинский лидер не руководит своим правительством и националистами.

Националисты должны покинуть украинские города — это главное условие, при котором может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с Лайфом доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Условие одно, чтобы националисты покинули города, тогда ещё эта встреча может состояться теоретически. Но вот чего с ним [Зеленским] встречаться, если он фактически не руководит ни своим правительством, ни националистами", — сказал он.

По словам Гусева, существует конкретная система безопасности для глав государств. В этой связи сложно прогнозировать встречу украинского и российского лидеров. При этом политолог отметил, что ни Путин, ни делегация РФ не отказывались от диалога. А любая встреча, направленная на предотвращение эскалации, важна.