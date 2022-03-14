Политолог Гусев рассказал, при каком условии состоится встреча Путина и Зеленского
Любой диалог, направленный на предотвращение эскалации, важен. Однако эксперт уверен, что украинский лидер не руководит своим правительством и националистами.
Националисты должны покинуть украинские города — это главное условие, при котором может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с Лайфом доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Условие одно, чтобы националисты покинули города, тогда ещё эта встреча может состояться теоретически. Но вот чего с ним [Зеленским] встречаться, если он фактически не руководит ни своим правительством, ни националистами", — сказал он.
По словам Гусева, существует конкретная система безопасности для глав государств. В этой связи сложно прогнозировать встречу украинского и российского лидеров. При этом политолог отметил, что ни Путин, ни делегация РФ не отказывались от диалога. А любая встреча, направленная на предотвращение эскалации, важна.
"Относительно встречи Зеленского и Путина ещё Лавров сказал, что любая встреча должна быть не ради встречи, а направлена на реализацию каких-то целей. Цель одна — Украина должна сложить оружие и разблокировать города, где удерживаются мирные жители", — отметил Гусев.
Как сообщал Лайф, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Как стало известно, очередной раунд переговоров состоится утром 14 марта в формате видеосвязи.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / ZUMA