В МИД РФ рассказали, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

По словам представителя министерства, на сегодняшний день в подключении миротворческого контингента ООН нет необходимости.

Процесс урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время по большому счёту зависит от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев.

"Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной организации", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Ильичёв добавил, что в Москве "не видят оснований для такого решения" с учётом того, что "ситуация полностью контролируется ВС России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции".