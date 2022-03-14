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Опубликовано 14 марта 2022, 07:30

В МИД РФ рассказали, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

По словам представителя министерства, на сегодняшний день в подключении миротворческого контингента ООН нет необходимости.

Процесс урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время по большому счёту зависит от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев.

"Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной организации", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Ильичёв добавил, что в Москве "не видят оснований для такого решения" с учётом того, что "ситуация полностью контролируется ВС России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции".

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Замглавы МИДа Вершинин заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально

Ранее в Раде выступили за введение на Украину миротворческих сил ООН. Вместе с этим депутаты украинского парламента хотели бы немедленного введения бесполётной зоны над территорией страны. Однако, кто её должен обеспечить, не уточняется.

Лайф напоминает, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Ирина Мусина
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