"Коммерсант": В Сеть слили данные более ста тысяч карт российских банков

В Даркнете появились данные более 100 тысяч карт российских банков. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что за последние дни был зафиксирован как минимум один слив банковских данных россиян.

"Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по ru", — уточнил специалист.

По словам главы RTM Group Евгения Царёва, утечки начались ещё 26 февраля. Он добавил, что мошенники совершали попытки украсть деньги даже с заблокированных карт. Они пытались как можно скорее монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность, объяснил эксперт.

Руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьёв отметил, что украденная информация не представляет большой угрозы, так как злоумышленники получают данные только об имени владельца карты и о том, каким банком она была выпущена. Но всё же мошенники могут использовать эту информацию для звонков из якобы "кол-центров" или рассылки персонализированной рекламы, подытожил эксперт.