Постпред Крыма Мурадов предложил признать русский язык вторым государственным на Украине
Незалежной стоит взять пример с полуострова, где украинский является государственным наравне с русским и крымско-татарским, заметил замглавы крымского правительства.
Русский язык должен быть принят вторым государственным на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, замглавы крымского правительства Георгий Мурадов.
"Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине. Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства. Особенно тех стран, где живут большие русскоязычные общины", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Мурадова, власти Украины должны брать пример с полуострова, где украиноязычных жителей меньше, чем в Незалежной русскоязычных, однако украинский язык признан государственным вместе с русским и крымско-татарским. Постпред уверен, что это является залогом "национального мира и согласия и требованием международных конвенций по языковым правам национальных меньшинств".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.