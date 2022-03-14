Постпред Крыма Мурадов предложил признать русский язык вторым государственным на Украине

Незалежной стоит взять пример с полуострова, где украинский является государственным наравне с русским и крымско-татарским, заметил замглавы крымского правительства.

Русский язык должен быть принят вторым государственным на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, замглавы крымского правительства Георгий Мурадов.

"Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине. Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства. Особенно тех стран, где живут большие русскоязычные общины", — сказал он в беседе с РИА "Новости".