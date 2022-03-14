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Опубликовано 14 марта 2022, 07:10

Минобороны: ВС России вывели из строя 3920 военных объектов Украины

Уничтожено 143 беспилотника, 1267 танков и других ББМ, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1028 единиц АТ военного назначения.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры с начала "Операции Z".

"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", — сказал он.

Было уничтожено 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин (ББМ), 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами ВСУ. Авиационный удар наносился парой самолётов ракетным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. После завершения миссии штурмовики вернулись на аэродром базирования.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ирина Мусина
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