Силуанов обвинил Запад в попытках устроить искусственный дефолт в России

Заморозка валютных счетов Центробанка и Правительства РФ может расцениваться как желание властей западных стран организовать искусственный дефолт в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

"Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал он.

Кроме того, Минфин готов проводить выплаты по государственному долгу в рублях по курсу Центробанка РФ. Такая возможность была заложена в эмиссионных документах по евробондам, которые выпускались с 2018 года, добавил министр.