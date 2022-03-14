Силуанов обвинил Запад в попытках устроить искусственный дефолт в России
По мнению министра, экономических оснований для этого на сегодняшний момент нет. При этом Минфин собирается выплачивать госдолг в рублях по курсу Центробанка.
Заморозка валютных счетов Центробанка и Правительства РФ может расцениваться как желание властей западных стран организовать искусственный дефолт в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводятся на официальном сайте ведомства.
"Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", — сказал он.
Кроме того, Минфин готов проводить выплаты по государственному долгу в рублях по курсу Центробанка РФ. Такая возможность была заложена в эмиссионных документах по евробондам, которые выпускались с 2018 года, добавил министр.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу. Причём ранее он сообщал, что страна будет платить по госдолгу рублями до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы.